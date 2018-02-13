Магазин в Кургане предложил в подарок влюбленным свиные копытца

Необычный подарок влюбленным на 14 февраля предложил один из мясных магазинов в Кургане. При любой покупке в День всех влюбленных будут выдавать свиные копытца. Слоган акции — «Каждой паре – по паре».

В социальных сетях уже активно обсуждают необычный маркетинговый ход. Так, некоторые пользователи предлагают к копытцам дарить еще и комплект рожек. А некоторые недоумевают: неужели в этот день влюбленные займутся приготовлением холодца?

Между тем ИА «Ура.ру» в мясной лавке уточнили, что акция задумывалась как PR-ход и что ничего другого магазин, торгующий такой продукцией, предложить не может.

В преддверии Дня всех влюбленных был опубликован рейтинг самых романтичных городов для российских туристов. Первое место занял Санкт-Петербург. На втором расположился Сочи, а третье заняла Ялта.