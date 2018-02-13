Вытяжка проломила крышу жилой многоэтажки в Бийске

Крыша жилого дома обрушилась под весом 200-килограммовой вытяжки в Бийске. Напуганные жители спешно покинули квартиры, испугавшись землетрясения.

На момент обрушения на верхнем этаже никого не было в квартире, над которой произошло обрушение. Жители восьмого этажа самостоятельно эвакуировались, так как приняли грохот и тряску за землетрясение. Как выяснилось, 200-килограммовая вытяжка проломила плиту перекрытия и рухнула на чердак, сообщает сайт altapress.ru.

В управляющей компании сообщили, что на потолках верхних квартир трещин нет. Однако вытяжку необходимо поднять, пока она не опустилась ниже на перекрытия.

Плановый ремонт лопнувшей бетонной плиты планировался на весну после прохождения экспертизы в гражданпроекте.