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Власти Ростова не дали согласия на постройку храма в одном из парков

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Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону решил расторгнуть договор безвозмездного пользования участком земли в сквере «Электроаппарат». Там планировалось построить церковь. Соответствующее соглашение уже передано местной религиозной организации.

Как уточняет RostovGazeta, участок в парке был передан религиозной организации в конце 2016 года. Его площадь — 1,8 тыс. кв. м. Однако позже городская дума внесла изменения в правила землепользования. В соответствии с ними строительство храмов в таких скверах запрещено.

В конце января портал iz.ru сообщал о том, что жители Нижневартовска выступили против строительства в городе храма высотой 79 м. Это примерно 35–40 этажей жилого дома. По мнению протестующих, город и страна являются многонациональными и нужно строительство полезных объектов, которые могут посетить жители любых национальностей.

Как стало известно ранее, в Москве за восемь лет построили более 60 храмов. Из них 17 возвели сверх программы.

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