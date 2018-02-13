Четыре подростка отравились лекарствами в Новосибирской области

Четыре школьника госпитализированы с отравлением медицинскими препаратами в Новосибирской области. Подростки приняли лекарства перед занятиями в школе.

Ситуацией с отравлением уже заинтересовались следователи. Установлено, что ребята 13-15 лет из села Маршанского перед занятиями в школе приняли лекарственные средства. На занятиях учителя обратили внимание на поведение детей и их внешний вид. Педагоги вызвали скорую помощь, подросткам на месте сделали промывание желудка, сообщает сайт vn.ru.

После оказания первой помощи школьников доставили в районную поликлинику. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Следователи продолжают проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.