Власти Тюмени потратят 2 млн рублей на фильмы о местном конкурсе

Администрация Тюмени объявила конкурс на создание фильмов о победителях конкурса «Тюменская марка». Создание 27 информационных видеороликов обойдется бюджету в 2,3 млн рублей. Условия конкурса опубликованы на сайте госзакупок.

Как отмечает портал «Наш город», МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» намерено заказать ролики о каждой из 27 компаний, победивших на конкурсе. Продолжительность мини-фильмов о девяти «золотых» призерах составит 5 минут, а о 18 занявших вторые и третьи места — 3 и 1,5 минуты соответственно.

От исполнителя требуется создать видеофильмы, в которых будут сведения об истории создания компании, ее производственной деятельности и достижениях. Кроме того, в ролике необходимо рассказать о секретах успеха и победе в конкурсе «Тюменская марка», а также о перспективах развития предприятия.