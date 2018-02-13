На Киевском направлении встало движение из-за сломавшейся электрички

На Киевском направлении Московской железной дороги было временно приостановлено движение поездов из-за пригородной электрички, которая остановилась на перегоне Внуково – Лесной городок.

По техническим причинам затруднено движение на Киевском направлении.

Компания приносит извинения за неудобства и призывает пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок в наших аккаунтах в Twitter и Telegram, а также в приложении "Расписание электричек". pic.twitter.com/IfmHVzGMEX — ЦППК (@centralppk) 13 февраля 2018 г.

К остановившейся электричке направили вспомогательный состав, который должен отбуксировать пригородный поезд.

Ранее утром движение электропоездов было приостановлено на перегоне Одинцово–Кунцево-1 Белорусского направления. Тогда, по данным МЧС, причиной сбоя стало замыкание токоприемника у двух электричек, направлявшихся в Москву.