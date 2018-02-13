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ВКС РФ в Хабаровском крае отработают дозаправку в воздухе

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30 экипажей авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали полеты с дозаправкой в воздухе.

Сложные элементы летной подготовки выполняли одиночно и в составе пары. Истребители МиГ-31 и бомбардировщики Су-34 проводили тренировки днем и ночью.

Дозаправку осуществляли на высотах 5–6 тыс. м на скорости 600 км/ч. Дистанция между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78 — менее 20 м.

Такие маневры позволяют увеличить боевой радиус действия авиации ВКС.

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