ВКС РФ в Хабаровском крае отработают дозаправку в воздухе
30 экипажей авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали полеты с дозаправкой в воздухе.
Сложные элементы летной подготовки выполняли одиночно и в составе пары. Истребители МиГ-31 и бомбардировщики Су-34 проводили тренировки днем и ночью.
Дозаправку осуществляли на высотах 5–6 тыс. м на скорости 600 км/ч. Дистанция между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78 — менее 20 м.
Такие маневры позволяют увеличить боевой радиус действия авиации ВКС.