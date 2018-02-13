Областной чемпионат «Что? Где? Когда?» проведут для школьников Тюмени

Тюменских школьников приглашают на чемпионат области по игре «Что? Где? Когда?». Он пройдет в это воскресенье, 18 февраля.

Как отмечает ресурс megatyumen.ru, нынешний турнир станет самым крупным в истории Тюменской области, в нем примут участие около 50 команд со всего региона. Юным эрудитам придется ответить на 45 вопросов. Также для них запланированы три блока «Мультиигр». Вопросы составили местные авторы, а также Денис Гончар (Украина) и Леонид Климович (Белоруссия), которые уже хорошо известны любителям викторины.

Каждая команда будет состоять из 4–8 человек. Принять участие в интеллектуальном конкурсе могут школьники и учащиеся 1–2 курсов профессиональных образовательных учреждений, у которых нет законченного среднего образования.

Этот региональный турнир станет отборочным на чемпионат России «Что? Где? Когда?» среди школьников. В его рамках пройдет отдельный зачет для команд российского движения школьников.