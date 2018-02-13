Прямой эфир

Областной чемпионат «Что? Где? Когда?» проведут для школьников Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тюменских школьников приглашают на чемпионат области по игре «Что? Где? Когда?». Он пройдет в это воскресенье, 18 февраля.

Как отмечает ресурс megatyumen.ru, нынешний турнир станет самым крупным в истории Тюменской области, в нем примут участие около 50 команд со всего региона. Юным эрудитам придется ответить на 45 вопросов. Также для них запланированы три блока «Мультиигр». Вопросы составили местные авторы, а также Денис Гончар (Украина) и Леонид Климович (Белоруссия), которые уже хорошо известны любителям викторины.

Каждая команда будет состоять из 4–8 человек. Принять участие в интеллектуальном конкурсе могут школьники и учащиеся 1–2 курсов профессиональных образовательных учреждений, у которых нет законченного среднего образования.

Этот региональный турнир станет отборочным на чемпионат России «Что? Где? Когда?» среди школьников. В его рамках пройдет отдельный зачет для команд российского движения школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава центра «Сириус» встретилась с новосибирскими школьниками
В Алтайском крае открылся центр для одаренных школьников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017