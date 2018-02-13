Почти 140 пассажиров были эвакуированы из самолета в аэропорту Лос-Анджелеса

Пассажиры и экипаж были вынуждены покинуть самолет авиакомпании Southwest Airlines, который находился в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж (Лос-Анджелес), после сообщения о «возможном пожаре возле задней части воздушного судна».

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на пресс-службу авиагавани, дым начал валить из вспомогательного силового агрегата — небольшого реактивного двигателя в задней части самолета, используемого для производства электричества и для запуска главных двигателей.

Отмечается, что на борту судна находились 139 пассажиров и пятеро членов экипажа. Никто серьезно не пострадал.

Пожар потушен. Аэропорт продолжает работу в привычном режиме.