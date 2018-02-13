Новый российский спутник начал работу с фотографий аэропорта Омска

Первый снимок поверхности Земли передал космический аппарат «Канопус-В» № 4, который был запущен 1 февраля. Днем ранее в «Роскосмосе» получили первые снимки со спутника «Канопус-В» № 3.

Как уточняет РИА «Омск-информ», на сегодняшних снимках запечатлен аэропорт Омска. Это взлетно-посадочная полоса и прилегающий микрорайон.

Оба спутника были запущены с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1а». Сейчас они проходят летные испытания в составе российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. В соответствии с телеметрической информацией, все системы работают штатно.

Сегодня же с космодрома Байконур должна быть отправлена ракета–носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» к МКС. Ожидается, что старт состоится в 11:13 мск.