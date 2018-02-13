Прямой эфир

Правящая партия ЮАР решила снять президента с должности

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Южно-Африканской республики Джейкоб Зума будет снят с занимаемой должности. Соответствующее решение приняла правящая партия страны Африканский национальный конгресс (ANC).

Заседание комитета партии, на котором решалась судьба Зумы, прошло в понедельник, 12 февраля. Президенту дали 48 часов на то, чтобы покинуть занимаемую должность, однако он отказался.

В результате исполнительный комитет правящей партии решил отозвать президента с должности, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ. 

Глава государства оказался в центре коррупционного скандала с 2014 года. Оппозиция обвиняет его в трате госимущества и требует возвращения денег в казну. Сам президент отрицает свою вину и указывает, что все финансовые операции контролируют правительственные службы.

Джейкоб Зума занимает высший пост в ЮАР с 2009 года, в 2014 году он переизбран на второй пятилетний срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росгеология» может расширить количество своих проектов в ЮАР
Президент ЮАР обвинил ведьм в провале своей партии на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017