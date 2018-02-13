Правящая партия ЮАР решила снять президента с должности

Президент Южно-Африканской республики Джейкоб Зума будет снят с занимаемой должности. Соответствующее решение приняла правящая партия страны Африканский национальный конгресс (ANC).

Заседание комитета партии, на котором решалась судьба Зумы, прошло в понедельник, 12 февраля. Президенту дали 48 часов на то, чтобы покинуть занимаемую должность, однако он отказался.

В результате исполнительный комитет правящей партии решил отозвать президента с должности, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Глава государства оказался в центре коррупционного скандала с 2014 года. Оппозиция обвиняет его в трате госимущества и требует возвращения денег в казну. Сам президент отрицает свою вину и указывает, что все финансовые операции контролируют правительственные службы.

Джейкоб Зума занимает высший пост в ЮАР с 2009 года, в 2014 году он переизбран на второй пятилетний срок.