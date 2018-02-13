Облачно и до -8 градусов ожидается в Москве во вторник

Переменная облачность и до -8 градусов ожидается в Москве во вторник, 13 февраля, днем, сообщает сайт Гидрометцентра.

По информации синоптиков, осадков во вторник не ожидается, а температура воздуха в дневное время составит от -6 до -8 градусов. Ветер ожидается юго-восточный и восточный до 10 м/с, атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, сообщает ТАСС.

Жителей Подмосковья ожидает более холодная погода, там столбик термометра может опуститься до -11 градусов. Температура в ночное время в Москве составит от -13 до -15 градусов.