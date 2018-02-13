Сын Трампа назвал инцидент с порошком выходкой оппонентов

Сын президента США Дональда Трампа назвал инцидент со своей женой, помещенной в больницу после того, как она вскрыла конверт с белым порошком, отвратительной выходкой оппонентов на странице в своем Twitter.

Трамп-младший заявил, что считает отвратительным выражение противоположных взглядов определенными лицами с помощью такого возмутительного поведения. Также он отметил, что благодарен за то, что его семья не пострадала в этой ужасной ситуации, сообщает ТАСС.

За решительные действия, слова поддержки и профессионализм Дональд Трамп-младший поблагодарил также сотрудников Секретной службы США, ФБР и пожарной службы Нью-Йорка. Свое сожаление о произошедшем выразила и его сестра Иванка Трамп, которая посетовала, что не может лично утешить Ванессу с детьми.

Ранее портал iz.ru сообщал, что инцидент с супругой сына президента США, которая получила конверт с неизвестным белым порошком, расследуют сотрудники Секретной службы и полиции Нью-Йорка.