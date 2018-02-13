Восемь комплектов наград разыграют на ОИ-2018 в Пхёнчхане во вторник

Восемь комплектов наград разыграют на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане во вторник, 13 февраля. Российские спортсмены могут получить медали сразу в нескольких видах спорта.

За бронзовую медаль будут сражаться российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Они не смогли выйти в финал Игр в дисциплине дабл-микст, во второй раз потерпев поражение от сборной команды Швейцарии, но сыграют за третье место с командой Норвегии.

Александр Большунов прибыл, восстановившись после болезни, чтобы принять участие в лыжных спринтерских гонках, что дает российским болельщикам надежду на медаль и в этом виде спорта. Также на старт выйдут Алексей Виценко, Андрей Мельниченко и серебряный призер Ванкувера Александр Панжинский, сообщает РИА Новости.

Женская сборная России по хоккею проведет второй матч на турнире с командой США во вторник. В случае победы российские спортсменки обеспечат себе выход в финал. Конькобежный турнир продолжится мужскими соревнованиями на дистанции 1500 м, где выступит дебютант Игр Сергей Трофимов. Он встретится со спортсменом из Казахстана.

Медали на дистанции 500 м среди женщин будут разыграны в шорт-треке, где в четвертьфинале с китаянкой Фань Кэсинь встретится София Просвирнова. Также квалификационные забеги состоятся среди мужчин на дистанции 1000 м и в эстафете на 5000 м. Два заключительных заезда в соревнованиях женщин на одноместных санях во вторник проведет также Екатерина Батурина, которая сейчас находится на 20 месте.