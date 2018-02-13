Белый дом запросил $6,3 млрд в 2019 году на сдерживание РФ в Европе

Администрация США запросила $6,3 млрд из средств бюджета на 2019 год на реализацию «Европейской программы сдерживания», свидетельствует проект этого финансового документа, направленный на рассмотрение конгресса.

Проект бюджета напоминает, что «Европейская программа сдерживания» направлена, прежде всего, на «сдерживание российской агрессии в регионе», сообщает «Интерфакс».

Напомним, администрация США в понедельник опубликовала проект федерального бюджета на 2019 финансовый год, который начнется в октябре 2018 года. Проект, в частности, предусматривает выделение $716 млрд на военные расходы США в 2019 году.