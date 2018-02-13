СК возбудил дело против главы реабилитационного центра после смерти актера Марьянова

Уголовное дело возбуждено в отношении Оксаны Богдановой — директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов.

Сотрудников центра подозревают в незаконном оказании медицинских услуг. По версии следствия, актеру вводили препараты без точного диагноза.

Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. По предварительной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.