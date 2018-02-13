Народный музей открылся в брянском селе

В селе Глоднево Брасовского района Брянской области появился народный музей, расположенный во дворе местной жительницы Александры Курнаевой. Экспозиция состоит из предметов, сделанных руками хозяйки, а также старинной домашней утвари: прялки, самовары, утюги, ткацкий станок, гончарный круг, безмены, ножницы, кантыри, примусы, ступы.

Помимо вышитых ликов, ковров, рушников, одежд здесь представлены различные изделия — макраме, вязаные вещицы, оригами, поделки из дерева, глины, вязаные вазы, всевозможные картины. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, Центр исламской культуры «Иман» опубликовал заявление против открытия в Казани музея самогона. Как говорится в тексте, новое учреждение будет популяризировать распитие спиртных напитков. Мусульмане считают, что задача музея -— рассказывать о вреде алкоголя.

Ранее популярный журнал National Geographic назвал пять лучших музеев Петербурга. В перечень попали Русский музей и галерея современного искусства «Эрарта».