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Завотделением больницы в Астрахани будут судить за смерть младенца

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Заведующий отделением Астраханской областной детской клинической больницы имени Силищевой предстанет перед судом за смерть двухмесячной малышки.

Младенец поступил в учреждение в июне 2015 года. Следствие считает, что руководитель отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ненадлежащим образом оказал медицинскую помощь малышу: не установил желудочный зонд, не произвел своевременную искусственную вентиляцию легких. Кроме того, при проведении медицинской манипуляции обвиняемый повредил стенки правой подключичной вены ребенка. В результате девочка умерла. Об этом сообщает «Астрахань 24».

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что в роддоме Великого Новгорода скончались четверо новорожденных. Проводится доследственная проверка.

В середине декабря 2017 года сообщалось о смерти в Ульяновске двухмесячного младенца. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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