Школьницам в США запретили отказывать мальчикам в танце на дискотеке

Ученицам начальной школы запретили отказывать мальчикам в танце на дискотеке, посвященной Дню святого Валентина, в одной из школ Кэйнсвилля в штате Юта США. Об этом сообщает Mirror.

Мать одной из учащихся удивилась, когда дочь рассказала ей о правиле, и сначала решила, что девочка неверно поняла учителя. Однако преподаватель лично подтвердила информацию матери ученицы, сообщает РЕН ТВ.

Оказалось, что данное правило в учебном заведении существует несколько лет. До этого момента оно никогда не вызывало нареканий со стороны родителей и учеников школы.

Девочки получают карточки с именами мальчиков, с которыми должны будут танцевать на дискотеке, еще до начала танцев. Сообщается также, что если с кем-то из списка есть проблемы, то достаточно заранее заявить об этом.