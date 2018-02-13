Бухгалтер в Тюменской области повысила себе зарплату на 2,2 млн рублей

В Тюменской области бывшего главбуха МАУ «Центр физической и спортивной работы Тюменского муниципального района» будут судить по обвинению в завышении собственной заработной платы.

По версии следствия, с августа 2016 года до сентября 2017-го она каждый месяц начисляла самой себе до 200 тыс. рублей. Из-за этого в муниципальном учреждении начали задерживать зарплату другим сотрудникам. Руководитель центра обратилась в администрацию Тюменского муниципального района для проведения внутреннего расследования, в ходе которого обнаружилось несоответствие суммы зарплаты главбуха фактическим выплатам на 2,2 млн рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».

Как писал портал iz.ru, главный бухгалтер районной администрации обвиняется в хищении 3 млн рублей в Нижегородской области. В течение трех лет он завышал зарплату себе и своей матери, которая работала дворником. Хищения мужчина совершал с помощью системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Имея доступ к программе, он переводил средства на банковские карты себе и маме.