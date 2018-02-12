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Школы Екатеринбурга проверят после массового отравления детей

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В Екатеринбурге проводится проверка учебных заведений по факту массового отравления учащихся школ № 64 и № 74. У нескольких десятков детей выявили признаки острой кишечной инфекции.

Следователи опросили представителей администрации школы, медработников, провели осмотр места происшествия. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Ранее прошли обыски в офисе школьно-базовой столовой «Золушка», которая поставляла обеды в школы. От некачественной еды пострадали и ученики учреждения № 140. Там прекращены занятия до 15 февраля.

Напомним, директора кадетской школы в подмосковных Люберцах уволили после массового отравления, нового руководителя выберут в ходе конкурса. В общей сложности с 12 января из кадетской школы были госпитализированы 57 детей и 16 взрослых. В Роспотребнадзоре считают причиной отравления сальмонеллез.

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