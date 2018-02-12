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Помощник генпрокурора США уходит в отставку из-за «российского дела»

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Помощник главы минюста США Рэйчел Брэнд решила уйти в отставку из-за «российского дела». По словам женщины, она не хотела, чтобы ей поручили курировать расследование приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

44-летняя Брэнд покинет пост в течение ближайших недель.

В последнее время она часто критиковала нынешнюю администрацию Белого дома за то, что более чем через год после вступления в должность президента США Дональда Трампа многие ключевые посты в минюсте остаются вакантными, сообщает NBC.

После того как Брэнд уйдет в отставку, она перейдет на работу в компанию Walmart, где займет должность исполнительного вице-президента.

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