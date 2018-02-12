Центр управления коммунальными платежами создадут в Новгороде

Большинство жителей Новгородской области полностью оплачивает услуги ЖКХ, но снабжающие организации получают лишь 60–70% средств. В некоторых регионах России создаются единые центры управления платежами. После изучения их опыта новгородское правительство внедрит такую же систему.

Информационно-расчетный центр будет работать на базе действующего муниципального предприятия Великого Новгорода «ИАЦ по ЖКХ». Он объединит все ресурсоснабжающие организации на одной платформе банка-оператора. Жителям будут присылать один платежный документ с расчетами по всем видам коммунальных услуг. Об этом сообщает Новгород.ру.

В конце 2017 года президент России дал поручение кабинету министров принять меры, чтобы остановить необоснованное повышение платы за коммунальные услуги. Путин отметил, что в срок до 1 марта 2018 года необходимо обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями. В декабре более 30 жителей Приморского края по ошибке получили счета за электроэнергию на несколько миллионов рублей.