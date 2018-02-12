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Глава «Укроборонпрома» подал в отставку

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Фото: commons.wikimedia.org
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Глава государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов уходит в отставку.

«Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение», — говорится в его заявлении, которое опубликовано на сайте компании.

В конце января 2018 года кабмин Украины предложил главе государства уволить Романова с должности главы концерна. При этом сам он опроверг информацию об отставке.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр страны Владимир Гройсман раскритиковал руководителя оборонного предприятия за то, что тот не выполнил поручение о ликвидации долгов по зарплате Николаевского судостроительного завода.

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