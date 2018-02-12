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Чемпионат по рукопашному бою впервые прошел среди кадетов в Пскове

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Закрытый чемпионат и первенство по рукопашному бою впервые прошли среди воспитанников Псковского кадетского корпуса в Пскове, сообщает пресс-служба органа местного самоуправления города.

Закрытый чемпионат и первенство по рукопашному бою прошли среди кадетов Псковского кадетского корпуса на территории 76-й дивизии в спортивном комплексе «Старт». Мероприятие было приурочено к столетию Рабоче-крестьянской Красной армии, сообщает «Псковская лента новостей».

В соревнованиях приняли участие воспитанники от 13 до 15 лет. Комплект наград разыгрывался в девяти весовых категориях. Компетентное жюри оценивало правильность техники ведения боя. По итогам соревнований были вручены медали и грамоты.

Начальник Псковского кадетского корпуса Дмитрий Зубов рассказал, что все участники упорно сражались и показали незаурядное мастерство и спортивный характер. Соревнования направлены не только на выступление спортсменов, но и на то, чтобы дать возможность оценить себя со стороны.

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