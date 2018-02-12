Гендиректор «Саратовских авиалиний» отказался комментировать крушение Ан-148

Генеральный директор «Саратовских авиалиний» Алексей Вахромеев отказался от комментариев относительно причины крушения самолета Ан-148.

Он отметил, что сейчас обсуждение причин катастрофы нецелесообразно и стоит дождаться выводов специально назначенной комиссии.

«Я ничего не смогу вам сообщить, все данные будут у комиссии, которая официально назначена. Пока никаких фактов, нецелесообразно что-то озвучивать. Для этого комиссия создана. Слишком много пишут, не имея ни фактов, ни оснований», — заявил Вахромеев порталу iz.ru.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами происшествия стали 71 человек.

Ранее на месте крушения самолета были обнаружены черные ящики. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев.

Следователи рассматривают три основные версии крушения самолета: человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».