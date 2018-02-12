Прямой эфир
Сюжет:

Гендиректор «Саратовских авиалиний» отказался комментировать крушение Ан-148

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор «Саратовских авиалиний» Алексей Вахромеев отказался от комментариев относительно причины крушения самолета Ан-148. 

Он отметил, что сейчас обсуждение причин катастрофы нецелесообразно и стоит дождаться выводов специально назначенной комиссии.

«Я ничего не смогу вам сообщить, все данные будут у комиссии, которая официально назначена. Пока никаких фактов, нецелесообразно что-то озвучивать. Для этого комиссия создана. Слишком много пишут, не имея ни фактов, ни оснований», — заявил Вахромеев порталу iz.ru.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами происшествия стали 71 человек.

Ранее на месте крушения самолета были обнаружены черные ящики. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев.

Следователи рассматривают три основные версии крушения самолета: человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп выразил Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148
Эксперты начали расшифровку черных ящиков самолета Ан-148

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017