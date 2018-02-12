Новые ясли будут строить в Липецке в течение двух лет

Власти Липецкой области решили принять участие в федеральной программе, которая на условиях софинансирования позволит принимать в детские сады малышей от двух месяцев до трех лет.

Ясельные корпуса в течение 2018–2019 годов появятся на территории семи учреждений в столице региона. Средства на проектирование объектов будут выделены из казны Липецка. Таким образом, за два года количество ясельных мест возрастет минимум на 800, пишет Lipetskmedia.

В декабре 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявил о выделении из федерального бюджета 49 млрд рублей в 2018–2019 годах на строительство яслей. Министр добавил, что строительство детсадов для детей в возрасте до трех лет запланировано в рамках президентских инициатив.



