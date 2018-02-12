Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Алтайском крае

Иномарка под управлением водителя-женщины сбила мужчину на пешеходном переходе в Барнауле, Алтайский край, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел сегодня утром, 12 февраля, около 7:30, возле одного из домов на улице Антона Петрова. Автомобиль Toyota Avensis под управлением 36-летней женщины двигался по проезжей части. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу переходил дорогу мужчина 56 лет. Водитель иномарки допустила столкновение и сбила мужчину, сообщает altapress.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. В травматологическом пункте ему оказали необходимую помощь, после чего направили на амбулаторное лечение. По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.