ГИБДД оставили право останавливать машины вне постов

Сотрудникам ГИБДД оставили право останавливать автомобили вне стационарных постов.

Ранее с иском против Госавтоинспекции обратился юрист Константин Рудаков. Он потребовал признать остановку вне поста ДПС незаконной. По его мнению, при проверках вне постов ДПС повышается риск коррупционных действий и аварийность.

Представитель МВД назвал доводы Рудакова безосновательными. Автоинспектор напомнил, что на территории России всего 78 стационарных постов.