Аварийная тревога объявлена в аэропорту Внуково

Аварийная тревога была объявлена в аэропорту Внуково. По предварительным данным, причиной тревоги стало задымление в салоне одного из самолетов, передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что происходящее удалось снять на видео пассажирке самолета. На видеокадре запечатлены пожарные и автомобиль скорой помощи, располагающиеся возле воздушного судна.

«В салоне пахнет гарью, мы вернулись», — прокомментировала случившееся автор видеоролика. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.