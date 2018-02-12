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Аварийная тревога объявлена в аэропорту Внуково

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Фото: РЕН ТВ
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Аварийная тревога была объявлена в аэропорту Внуково. По предварительным данным, причиной тревоги стало задымление в салоне одного из самолетов, передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что происходящее удалось снять на видео пассажирке самолета. На видеокадре запечатлены пожарные и автомобиль скорой помощи, располагающиеся возле воздушного судна.

«В салоне пахнет гарью, мы вернулись», — прокомментировала случившееся автор видеоролика. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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