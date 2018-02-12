Россиян среди пострадавших при столкновении поездов в Австрии нет

Граждане Российской Федерации не пострадали в результате железнодорожной аварии в Австрии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров.

«Как сообщили в пресс-службе управления полиции по федеральной земле Штирия, российских граждан среди пострадавших в результате крупной железнодорожной аварии нет», — приводит слова Хайдарова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, столкновение двух пассажирских поездов произошло в понедельник на юго-востоке Австрии на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф. В частности, столкнулись региональный поезд и международный экспресс EuroCity, из-за чего вагоны сошли с рельсов.

В результате аварии одна женщина погибла, еще 22 человека получили травмы легкой степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины случившегося.