Россиян среди пострадавших при столкновении поездов в Австрии нет
Граждане Российской Федерации не пострадали в результате железнодорожной аварии в Австрии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров.
«Как сообщили в пресс-службе управления полиции по федеральной земле Штирия, российских граждан среди пострадавших в результате крупной железнодорожной аварии нет», — приводит слова Хайдарова «РИА Новости».
Schweres Zugunglück in Niklasdorf https://t.co/r1DN1DZx2g pic.twitter.com/pF6r2JO8o5— LeobenNews (@LeobenNews) 12 февраля 2018 г.
Как сообщал портал iz.ru, столкновение двух пассажирских поездов произошло в понедельник на юго-востоке Австрии на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф. В частности, столкнулись региональный поезд и международный экспресс EuroCity, из-за чего вагоны сошли с рельсов.
В результате аварии одна женщина погибла, еще 22 человека получили травмы легкой степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины случившегося.