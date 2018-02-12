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Спрос на аренду квартир в Москве вырос за январь на 36%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Спрос на аренду квартир в Москве в январе 2018 года вырос на 36% по сравнению с декабрем 2017 года. При этом предложение возросло на 21%. Об этом говорится в отчете экспертов рынка недвижимости. 

Максимальным спросом в столице в первый месяц текущего года пользовались квартиры с месячной стоимостью аренды в диапазоне от 25 тыс. до 40 тыс. рублей (38,49%). Предложение квартир в этой категории также было максимальным и составило 40,73%. 

На квартиры со стоимостью аренды от 40 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц пришлось 36,14% от общего предложения и 37,38% от общего спроса. На квартиры с арендной платой, превышающей 130 тыс. рублей в месяц, спрос в январе оказался ниже 1%, говорится в сообщении компании «Миэль».

Как сообщал портал iz.ru, в конце января был опубликован рейтинг квартир с самой дорогой арендной ставкой в Москве. По данным специалистов, месячная стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве снизилась в январе на 200 тыс. рублей, опустившись до уровня 2015 года. 

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