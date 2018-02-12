Пожилой ульяновец отдал около 70 тыс. рублей за ненужные документы

Пожилому жителю Ульяновска позвонил неизвестный и рассказал, что ему полагается компенсация за купленные у мошенников биологически активные добавки. Нужно только заплатить за оформление документов.

81-летний мужчина поверил и стал перечислять на счет незнакомца деньги. Всего перевел 67 тыс. рублей. Однако ни документов, ни компенсации не получил и обратился в полицию. Об этом пишет 1ul.ru.

Как ранее писал портал iz.ru, продававшие московским пенсионерам фильтры для воды мошенники получили от 4 до 6 лет тюремного заключения. Всего в преступную организацию входило 35 участников, лидерами группы являлись уроженцы Грузии и Армении. Злоумышленники заработали более 90 млн рублей с 2014 года. Потерпевшими признаны более тысячи человек.