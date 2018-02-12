Группа похитителей коммунальных платежей осуждена в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону вступил в силу приговор девяти членам преступной группы, похитившим коммунальные платежи на сумму 100 млн рублей. По данным регионального УФСБ, осужденные являлись руководителями около 80 управляющих компаний в нескольких городах региона. В том числе Ростове, Новочеркасске, Азове.

С помощью фиктивных сделок они обналичивали платежи от жильцов тысячи многоквартирных домов. Ущерб, причиненный компаниям «Ростовские тепловые сети» и «Теплоэнерго» в Азове, составляет более 100 млн рублей, информирует RostovGazeta.

Судебные заседания по более 20 уголовным делам продолжались два года. Сейчас готовятся иски с требованием возместить ущерб. Сейчас долги ростовских управляющих компаний составляют 1,7 млрд рублей.

Как писал портал iz.ru, жительница Тюмени рассказала прессе о мошенниках, рассылающих письма на электронную почту от лица информационной службы госорганов. Женщина получила сообщение о том, что граждане имеют право на получение денег, не потраченных в прошлом году на субсидии за медицинские и иные услуги. Злоумышленники ссылаются на постановление правительства.