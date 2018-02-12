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Путин считает нужным создать в России платформу электронной торговли

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости изучения вопроса о возможности создания собственной платформы в этой сфере. Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с финалистами отечественного конкурса среди управленцев «Лидеры России».

«Сейчас не буду называть названия тех компаний, которые хотят к нам зайти, потому что это всё будет в СМИ и эффект будет непонятным, но они есть — самые первые, самые ведущие», — приводит слова Путина ТАСС.

По мнению президента, необходимо изучить, в чем заинтересованы российская экономика и потребители России,

«Нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать свою собственную, пускай пока может быть достаточно скромную, но имеющую перспективы развития. Вот нужно чем позаниматься», — резюмировал глава государства.

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