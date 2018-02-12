Один человек погиб и 22 пострадали после столкновения поездов в Австрии

Один человек погиб и 22 получили легкие травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в австрийской федеральной земле Штирия. Об этом в понедельник информационная служба RED 92 сообщила на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на юго-востоке Австрии на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф. Столкнулись региональный поезд и международный экспресс EuroCity. В результате аварии вагоны сошли с рельсов.

Погибшая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Среди пострадавших три ребенка.

Правоохранительные органы устанавливают причину происшествия, сообщает телеканал «360».

На месте ЧП работают экстренные службы.