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Женщина стала жертвой мошенника при продаже гаража в Петрозаводске

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Женщина стала жертвой интернет-мошенника и при продаже гаража лишилась значительной суммы денег с банковской карты в Петрозаводске, Республика Карелия.

В правоохранительные органы в прошлый четверг, 8 февраля, с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что у нее обманным путем выманили денежные средства с банковской карты. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей, сообщает ИА «Карелinform».

Со слов потерпевшей сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже гаража. На него отозвался неизвестный человек и сообщил, что он находится не в городе и лично встретится не может, поэтому хотела бы внести задаток за гараж, чтобы его не продали кому-либо еще. Женщина согласилась и сообщила номер своей банковской карты.

Немного позже «покупатель» перезвонил и сообщил, что денежные средства он отправил, но по каким-то причинам операция отменена. Он предложил потерпевшей пройти к банкомату и попробовать принять там средства путем некоторых манипуляций. Женщина выполнила просьбу злоумышленника. Стоя у банкомата она выполнила все указания, которые ей передавал собеседник по телефону.

В результате совершенных в банкомате операций у потерпевшей списали сначала 20 тыс. рублей, затем еще 20 тыс. рублей и еще 10 тыс. рублей. После этого связь с собеседником на телефоне разорвалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан быть бдительней и не выполнять никаких действий и операций со своими счетами под их диктовку.

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