Путин пообщался с финалистами конкурса «Лидеры России»

Президент РФ Владимир Путин встретился с финалистами первого отечественного конкурса управленцев «Лидеры России».

Глава государства заявил, что многим финалистам могут поступить предложения о работе из госструктур.

«Я сейчас разговаривал, в отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и просьбы даже со стороны различных наших коллег», — отметил Путин.

Он также рассказал о намерении сделать так, чтобы проведение конкурса не оказалось «разовым мероприятием», — передает «РИА Новости».

«Этот конкурс для тех, кто ищет себя в своих структурах, во властных структурах, в бизнес-структурах, интересных перспективных людей», — приводит агентство слова президента.

Как сообщал портал iz.ru, финалистами конкурса «Лидеры России» стали 300 человек, а победителями — 103 человека.

Все финалисты получат индивидуальные гранты на сумму 1 млн рублей, которые они смогут потратить на образование.

Победители конкурса получат возможность наставнического общения с ведущими управленцами из крупных российских компаний и органов государственной власти.

Организаторами конкурса выступили администрация президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Изначально заявки на участие в соревновании подали 200 тыс. человек.