Ход расследования крушения Ан-148. Что известно?

На месте крушения Ан-148 обнаружены оба «черных ящика». Самописцы сильно повреждены, но пригодны для расшифровки.

Расследованием обстоятельств трагедии занимаются более 100 сотрудников Следственного комитета (СК), сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета.

В офисе «Саратовских авиалиний» прошли обыски с изъятием документов. Следователи проверят деятельность авиакомпании, подготовку и медпоказатели пилотов, состояние Ан-148 перед вылетом.

Участие в расследовании трагедии примет Украина, как страна-разработчик Ан-148.