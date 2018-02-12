Британский суд прекратил процесс по делу бывшего диссидента Буковского

Суд британского города Кембридж прекратил судебный процесс по делу бывшего советского диссидента и писателя Владимира Буковского из-за плохого состояния здоровья ответчика. Об этом сообщил адвокат Буковского Роберт Браун.

«Судопроизводство прекращено, Буковского судить не будут. Он плохо себя чувствует, у него очень плохое здоровье», — приводит слова Брауна ТАСС.

По его словам, соответствующее решение суд Кембриджа принял на основании медицинских заключений после медицинских освидетельствований из-за плохого состояния здоровья обвиняемого.

В апреле 2015 года стало известно, что прокурорская служба обвиняет Буковского по пяти эпизодам, связанным с производством и хранением «непристойных» фотографий несовершеннолетних, и в общей сложности по 11 эпизодам, подпадающим под действие трех различных статей.

По версии следствия, Буковский хранил детские фотографии порнографического характера. В ответ на обвинения Буковский подал в Высокий суд Лондона жалобу на клевету со стороны Королевской прокурорской службы. Сам Буковский подтвердил, что действительно скачивал фотографии из интернета на свой компьютер, но делал это в исследовательских целях. Полиция обнаружила тысячи «непристойных» фотографий, хранившихся на двух жестких дисках. По данным обвинения, Буковский собирал их с 1999 по 2014 годы.

В июле 2016 года Высокий суд постановил, что Буковский не причастен к съемке непристойных фотографий и не обвиняется в участии или присутствии при действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Владимир Буковский — один из основателей диссидентского движения в СССР. Он провел 12 лет в заключении и на принудительном лечении. В конце 1970-х годов он переехал в Великобританию.