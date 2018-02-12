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Встречи с писателями пройдут в столичных библиотеках

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Москвичи и гости столицы смогут встретиться с российскими писателями в городских библиотеках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект «Встречи с писателями» запускает департамент культуры Москвы. До конца года в бибблиотеках пройдут выступления авторам, ставших победителями и лауреатами национальных литературных премий «Ясная Поляна», «Большая книга», Русской премии и других. Уже в феврале пройдут 15 встреч, на которых читатели смогут услышать отрывки новых произведений любимых авторов, задать им вопросы и получить автографы. Всего же запланировано больше 100 таких мероприятий с писателями. Проходить они будут в библиотеках в разных районах столицы. Попасть на встречи можно будет свободно, но для прохода на некоторые встречи необходимо будет зарегистрироваться заранее, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Первая встреча назначена уже на 14 февраля. Читатели смогут встретиться со сценаристом Алексеем Ивановым, лауреатом премии «Книга года 2016». Пройдет она в 19:00 в библиотеке-читальне имени И.М. Тургенева в ЦАО (Бобров переулок, дом 6, строение 1). Всю подробную информацию о расписании встреч можно найти на портале библиотек Москвы «Библиогород».

Ранее портал iz.ru сообщал, что больше 50 столичных библиотек превратят в тематические площадки.

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