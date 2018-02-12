Прямой эфир

Режим «черного неба» введен в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим «черного неба» введен на территории Красноярска, сообщает пресс-служба Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Жителей Красноярска предупредили об ухудшении метеорологических условий, в связи с чем в городе введен режим «черного неба». Погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей, а наоборот задерживают их в атмосферном воздухе, сообщает Сибирское агентство новостей.

Режим будет действовать с сегодняшнего дня, 12 февраля, с 19:00 до вечера 15 февраля. Предпосылки к ухудшению ситуации начались вчера во второй половине дня, но к ночи содержание в воздухе вредных примесей снизилось.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что режим «черного неба» уже вводился в Красноярске со 2 февраля. В предыдущем году режим вводился несколько раз из-за выбросов, производимых расположенными в городе предприятиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Определены самые экологически чистые российские регионы
Черный снег выпал на улицах Биробиджана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017