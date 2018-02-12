Режим «черного неба» введен в Красноярске

Режим «черного неба» введен на территории Красноярска, сообщает пресс-служба Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Жителей Красноярска предупредили об ухудшении метеорологических условий, в связи с чем в городе введен режим «черного неба». Погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей, а наоборот задерживают их в атмосферном воздухе, сообщает Сибирское агентство новостей.

Режим будет действовать с сегодняшнего дня, 12 февраля, с 19:00 до вечера 15 февраля. Предпосылки к ухудшению ситуации начались вчера во второй половине дня, но к ночи содержание в воздухе вредных примесей снизилось.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что режим «черного неба» уже вводился в Красноярске со 2 февраля. В предыдущем году режим вводился несколько раз из-за выбросов, производимых расположенными в городе предприятиями.