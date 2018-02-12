Американский военный самолет совершил разведполет у границ России

Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США RC-135W совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Согласно этим сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным ABUZZ14 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и курсировал вдоль границ Калининградской области, находясь при этом в воздушном пространстве Польши и Литвы, передает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, участившиеся разведывательные полеты американских самолетов вблизи границ Калининградской области объясняются сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Портал iz.ru ранее сообщал, что глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «опасными играми» разведдеятельность США у границ России, подчеркнув, что Москва не откажется от перехвата американских самолетов-разведчиков.