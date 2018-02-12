Удалившего по ошибке ребенку молочные зубы врача судят в Вологде

В суд Вологды передано дело врача частной клиники, который по ошибке удалил девятилетней пациентке два коренных зуба вместо молочных. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Мама девочки заключила договор с клиникой на оказание услуг. 39-летний дантист взялся за удаление зубов, не имея образования по специальности «врач-стоматолог хирург». При этом он удалил два верхних коренных зуба вместо двух нижних молочных.

Следствие установило, что дефект медицинской помощи является небезопасным. В частности, была создана угроза причинения вреда здоровью малолетнего ребенка — девочка частично утратила жевательную функцию. Врач свою вину полностью признал, отмечает ИА FlashNord.