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Чиновники в Брянской области оштрафованы за свалку в лесу

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В Брянской области природоохранный прокурор потребовал оштрафовать чиновника местной администрации, допустившего появление стихийной свалки мусора в лесополосе возле молокоперерабатывающего предприятия Севска.

Суд рассмотрел иск с требованием ликвидировать полигон. В отношении заместителя главы возбудили административное дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.  

Напомним, Тамбовская область сохранила лидерство в списке экологически благополучных регионов. Рейтинг по итогам осени составила общественная организация «Зеленый патруль». Вслед за Тамбовской областью в списке расположилась Республика Алтай, а третье место занимает Алтайский край. А вот аутсайдерами оказались Челябинская, Свердловская, Московская и Иркутская области. Экологию регионов начали оценивать с 2007 года. Специалисты при составлении рейтинга учитывают состояние воздуха, воды, уровень выбросов, активность общественных организаций и ответственность властей.

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