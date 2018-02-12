Штормовой ветер и метели ожидаются в Магаданской области

Спасательный центр предупреждает жителей Магаданской области об очередном ухудшении погоды. В ближайшие сутки в регионе вновь ожидаются сильные снегопады и штормовой ветер.

По данным Пожарно-спасательного центра Магаданской области, завтра в Северо-Эвенском, Ольском и Омсукчанском городских округах ожидается северно-восточный ветер 19-24 м/с и метели. В связи с этим возможны обрывы линий электропередачи, нарушение работы транспорта и дорожно-коммунальных служб, повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Также есть вероятность деформации или разрушения ледового поля припая Охотского моря, сообщает ИА MagadanMedia.

Власти Магаданской области сообщают, что дороги открыты для проезда практически без ограничений. Однако последствия сильных снегопадов за прошедшую неделю еще ликвидируют по направлению «Магадан-Балаганное-Талон». Там проезд открыт для высокопроходимой техники.

Губернатор Магаданской области уточнил, что график вывоза снега из дворов еще будет уточнен и выложен в общий доступ для жителей региона.