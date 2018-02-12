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Минобрнауки прокомментировало идею переноса зимних каникул в школе

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Министерство образования и науки РФ не считает целесообразным вносить изменения в график учебного года, включая время начала зимних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом в министерстве прокомментировали предложение вице-премьера Александра Хлопонина о переносе школьниц каникул «Российской газете». Ведомство уже рассматривало разные предложения по поводу возможных изменений в графике учебного года, однако педагогическое и родительское сообщества сочли их нецелесообразными. По данным Минобрнауки, против введения плавающего графика выступили 89% педагогов и более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство субъектов РФ.

Хлопонин ранее сообщил, что правительство прорабатывает идею эксперимента по переносу зимних каникул в школе для популяризации катания на горных лыжах на курортах Северного Кавказа. Он добавил, что решения по данному вопросу нет, однако это является мировой практикой, сообщает BFM.RU.

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