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Столкновение грузовика со школьным автобусом произошло во Франции

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Фото: РЕН ТВ
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Столкновение грузовика со школьным автобусом произошло во Франции. В результате ДТП погибла одна школьница, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные местных жандармов.

Установлено, что авария произошла в департаменте Морбиан. Из-за возможной технической проблемы водитель был вынужден затормозить на полосе для аварийной остановки. Из автобуса вышли водитель и 15-летняя школьница, больше в автобусе никого не было. Однако в автобус врезался грузовик, в результате чего девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Водители автобуса и грузовика не пострадали.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

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