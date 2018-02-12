Столкновение грузовика со школьным автобусом произошло во Франции. В результате ДТП погибла одна школьница, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные местных жандармов.

Установлено, что авария произошла в департаменте Морбиан. Из-за возможной технической проблемы водитель был вынужден затормозить на полосе для аварийной остановки. Из автобуса вышли водитель и 15-летняя школьница, больше в автобусе никого не было. Однако в автобус врезался грузовик, в результате чего девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Водители автобуса и грузовика не пострадали.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.