«Ведунью» будут судить за мошенничество в Пскове

Женщину с якобы магическими способностями будут судить за мошенничество в Пскове, сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города Псков завершила расследование дела о мошенничестве, обвинительное заключение утверждено и направлено в суд. Подозреваемой выступает местная жительница, которая была ранее осуждена за аналогичное преступление, сообщает Псковское агентство информации.

Правоохранительные органы установили, что подозреваемая искала свои жертвы на улице, где подходила к ним и предлагала провести обряд по снятию порчи. При «снятии» порчи потерпевшие отдавали мошеннице свои ювелирные украшения, которые она заворачивала в салфетку, а затем подменяла другой, заранее приготовленной салфеткой, в которой были камни и монеты.

Женщина подозревается в четырех подобных эпизодах мошенничества. Суд рассмотрит дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.