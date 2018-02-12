Управление по труду упразднили в Еврейской автономной области

Правительственное управление по труду в Еврейской автономной области расформировано. Сотрудники структуры пока не получили официальные уведомления о сокращении.

Решение об упразднении управления было принято в связи с очередным этапом административной реформы. Руководитель структуры Татьяна Ряполова попала под сокращение первой. 8 февраля она уже была освобождена от занимаемой должности и уволена с государственной службы.

Остальные сотрудники не получали уведомлений о сокращении. Предполагается, что расформированное управление по труду будет объединено с родственной структурой — управлением по труду и занятости населения, сообщает ИА EAOMedia.